السفير الشعيبي يحذر من الذهاب الى الأماكن المشبوهة في أندونيسيا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حذر سفير خادم الحرمين الشريفين في أندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي السياح السعوديين من الذهاب إلى الأماكن المشبوهة واختيار الأوقات المناسبة واختيار السائقين والمعاونين بدقة ، وعدم الوثوق بهم ثقة عمياء.

و أوصى بضرورة المحافظة على الأوراق الثبوتية ووضع جوازات السفر والنقود في أماكن آمنة خوفا من الفقدان، لافتاً الى ضرورة تسجيل جوازات السفر بمجرد وصوله بإحدى الطرق المعروفة وهي أما عن طريق السفارة أو عن طريق موقع الوزارة.

ونوّه السفير الشعيبي بأنّه وجه كافة أعضاء البعثة والمكاتب التابعة لها بأن يكونوا على استعداد كامل وفي حالة استنفار، من أجل خدمة جميع السياح السعوديين المتواجدين في مناطق مختلفة من اندونيسيا، حال تعرضهم لأي طارئ -لا سمح الله-.

وشدد على ضرورة إبلاغ قسم السعوديين بالسفارة عن أي موضوع ليتولى الأمر بحكم التخصص، مشدداً على أنّ السياح السعوديين هم ضيوف لسفارة خادم الحرمين وتقع المسؤولية الكاملة على عاتق البعثة، حتى يعودوا إلى أرض الوطن سالمين غانمين بعد قضاء إجازتهم.