الجوازات تكشف عن آلية منح المرافقين تأشيرة خروج نهائي وهم خارج المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الجمعة)، الحالة التي يمنح فيها المرافقين أو التابعين للوافد تأشيرة خروج نهائي أثناء وجودهم خارج المملكة.

وقالت المديرية أن ذلك لا يتأتى الا عندما يقوم صاحب العمل بمنح الوافد (رب الأسرة) تأشيرة خروج نهائي والمرافقون أو التابعون للوافد لديهم تأشيرة خروج وعودة، ففي هذه الحالة تتحول تأشيراتهم إلى خروج نهائي آلياً في النظام.

وأضافت المديرية أنّه عندما يقوم الوافد ” رب الأسرة ” بمراجعة إدارة الجوازات لإسقاط المرافق أو التابع له من سجل ” هوية مقيم ” الخاصة به، وذلك بعد مرور 30 يوماً من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة الممنوحة لهم، ولم يعودوا للمملكة، فإن النظام يقوم بالتنويه على سجلاتهم بعبارة (خرج ولم يعد).‎