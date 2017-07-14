خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك البحرين - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عبَّر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على ما عبر عنه من مشاعر طيبة ، داعيًا الله – جل وعلا – ألا يريه أي مكروه.