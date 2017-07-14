بالفيديو والصور.. مستنقع الموت يستعد لضحية جديدة والمقاول يتفرج! - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. مستنقع الموت يستعد لضحية جديدة والمقاول يتفرج!
بعد 48 ساعة من حادثة غرق شابين بمستنقع للمياه جنوب غرب مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، وبعد أن انتهت صباح اليوم عملية انتشال جثة الغريق الثاني رحمهم الله جميعا .
عادت الحياة مجددا لهذا المستنقع الذي يفتقد لأبسط معايير السلامة بالشركة المنفذة له، فالمقاول لم يعط أرواح الناس أي اهتمام والدليل عدم وجود أي حواجز خرسانية أو لوحات تحذيرية بعدم السباحة فيه لخطورة هذا المستنقع ولكون المياه التى به ليست سوى مياه صرف صحي و سيول .
مستنقع الموت شهد عصر اليوم تجمعات شبابية وقيام العديد منهم بالسباحة، الملفت للنظر هؤلاء الأطفال الذين يسبحون على مرأى أهلهم وأقاربهم.
” صدى ” تواجدث بالموقع عصر اليوم ورصدت بالصوت والصورة خطورة هذا الموقع .
فمهما حملنا المواطن المسؤولية لغياب الوعي واللامبالاة فلا يمكن أن نغفل الجانب الأهم والأخطر وهو المتسبب الرئيسي ” المقاول ” ، فترك مثل هذا المكان مكشوفا دون أي حواجز او لوحات تحذير يعني تكرار المأساة وإشغال الدفاع المدني وأمانة الرياض والجهات الأمنية مجددا، على الرغم أن لديهم الكثير من المهام الأخرى التى يباشرونها وبشكل يومي.
” صدى ” تواصلت مع المتحدث الرسمي للدفاع المدني الرائد محمد الحمادي وأبلغته بكل مشاهداتها اليوم، فهل يتم تسوير مستنقع الموت ووضع حواجز قريبا حوله، أم أننا سننتظر حدوث مأساة جديدة؟!
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 8 ساعات
دامه غدير منتن من الصرف الصحي ، ليش تجون يمه او تقربونه ؟
,, ابعد عن العفانه ، تعفر باالتراب اطهر لك ،، ليش تتغمس بالماء النجس الآسن العفن ؟؟
,, إن كان ولابد ، التراب نظيف خالي من االميكروبات والبكتريا ، بل يقتلها ويطهر الجسم ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يستر
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 7 ساعات
ومثل ماقلت يا ابو محمد المفروض يبعدون عنه بس فيه شباب غير مبالي
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 6 ساعات
وعي مفقود ولا خلاف حول هذا الموضوع
الا يستحق الوضع من الدفاع المدني بعد غرق اثنين ان يتعامل بمسؤلية لإنقاذ مايمكن انقاذه
على اقل تقدير تكليف دورية بحراسة الموقع حتى يتم إلزام المقاول بعمل اللازم
فعلا تعامل الدفاع المدني يحتاج لمراجعة انظمته وتعديلها بحيث يصبح النظام يشمل التعامل لما بعد الحوادث على معالجة الأسباب حتى لا تتكرر الحوادث مستقبلا
سبق وحصل حريق بعمارة سكنية لا يوجد بها مخارج طواريء وباشر الدفاع المدني الحريق وتم اخماده ولكن لم يحرك ساكنا بخصوص مخالفة المالك قواعد السلامة التي تلزمه بإنشاء مخارج طواريء هذا غير مخالفته بإستثمار مواقف السيارت التي تحت العمارة حيث قام بتأجيرها مستودعات لمواد خطرة قابلة للإشتعال
حقيقة امر غريب وعجيب …… !!!???
ايميلي موجود وعلى اتم الإستعداد لإثبات ماذكرته والله من وراء القصد
محمد[ عدد التعليقات: 1640 ] نشر منذ 5 ساعات
للفايده وليست للاستخدامات الجنسيه !؟!
للكشف عن المجرمين وليست للجنس !؟!
هيمووو[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 4 ساعات
كل ما لقو مويه متجمعه نزلوا فيها؟؟
اللي بينزل بكيفه عاد الله لا يرده
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 349 ] نشر منذ 4 ساعات
المقاول يتفرج كلن يتفرج حتى المسئولين شعب يكابد الفقر والبنية التحتية المنعدمة تتحرى الانفراج من سنين ولاكن هيهات فقر – غلاء- كذب- سكن جرام – ارهاب – ديون – والقائمة تطول ٠
مل الصبر من صبرنا فقال أعتقوني فهل فيه فرج مانحن فيه ٠
الى الله المشتكى نعم المولى والنصير وجعلنا مانره مخرجا لقد تعبنا كثيرآ ٠
الواقع[ عدد التعليقات: 4722 ] نشر منذ 1 ساعة
اهل الرياض بحاجة الى بحيرات صناعية بمواصفات عالمية خاصة ان بحر الخليج العربي قريب جدا وممكن جلب المياه بدل الحاصل الان كلما شافوا تجمع مياه غير معروف مصدرها تجمعوا عليها سوى بالجلوس او السباحة العالم تحتاج ترفيه وراحة في مدينة مكتضة بالسكان ووسائل الترفيه محدودة جدا وشبه معدومة