بلدية الأحمر تغيير أوقات عمل عمالة النظافة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

دفع الارتفاع في درجة الحرارة بلدية الأحمر 67 كلم غربي الأفلاج لتغيير موعد عمل عمالة النظافة.

جاء ذلك في تغريدة لبلدية الأحمر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،قالت فيها : نظراً للأجواء الحارة فقد تم تعديل دوام فرق النظافة على فترتين صباحية تبدأ الخامسة حتى العاشرة والنصف صباحاً، ومسائية تبدأ الرابعة والنصف عصراً حتى السابعة مساءً.

و بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المنشآت من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءً حتى نهاية يوم الجمعة 24 ذي الحجة 1438هـ.