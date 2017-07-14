بلدية الأحمر تغيير أوقات عمل عمالة النظافة - صحيفة صدى الالكترونية

بلدية الأحمر تغيير أوقات عمل عمالة النظافة
دفع الارتفاع في درجة الحرارة بلدية الأحمر 67 كلم غربي الأفلاج لتغيير موعد عمل عمالة النظافة.
جاء ذلك في تغريدة لبلدية الأحمر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،قالت فيها : نظراً للأجواء الحارة فقد تم تعديل دوام فرق النظافة على فترتين صباحية تبدأ الخامسة حتى العاشرة والنصف صباحاً، ومسائية تبدأ الرابعة والنصف عصراً حتى السابعة مساءً.
و بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المنشآت من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءً حتى نهاية يوم الجمعة 24 ذي الحجة 1438هـ.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 8 ساعات
موفقين