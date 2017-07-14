إسلام 46 رجلاً في ملتقى " نور وهداية " بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أشهرستة وأربعين رجلاً اسلامهم ،من الجالية الفلبينية المشاركة في فعاليات ملتقى ” نور وهداية ” الدعوي الذي نظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي البطحاء بالرياض، عصر اليوم.

وقال المكتب أن المسلمين الجدد يمثلون ستة وأربعين رجلاً من الجالية الفلبينية، وجاء إسلامهم عقب برنامج دعوي مكثف.

وأضاف انه تم تلقينهم الشهادتين من دعاة المكتب، وسط هتافات الحضور بالتكبير المقرون بصادق الدعاء للمسلمين الجدد بالثبات والتسديد.