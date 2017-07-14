بالفيديو.. البرازيلي ليوناردو بيريرا يوقع رسميا للنصر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تعاقد نادي النصر، اليوم الجمعة، رسميا، مع البرازيلي ليوناردو بيريرا، محترف نادي الجزيرة الإماراتي، ووقع اللاعب على العقد الذي يمتد لعام واحد بنظام الإعارة.

وسيلتحق المحترف البرازيلي بمعسكر الفريق الأول المقام بدولة تركيا خلال الأيام القادمة، وسيكون ليوناردو جاهزاً للمشاركة في البطولة العربية المقررة إقامتها بمصر خلال الشهر الجاري.

وتُعد صفقة نجم الجزيرة الأولى للنصر خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعد سماح مركز التحكيم الرياضي للنصر بتسجيل اللاعبين بعد وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.

ونشرت إدارة النادي مقطع فيديو للاعب وجه فيه رسالة لجماهيره، بعد توقيعه العقد أعلن فيها عن سعادته بتواجده ضمن صفوف النصر، مبديا أمله في أن يصبح النادي مع جماهيره أبطالاً هذا الموسم.