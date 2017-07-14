بالفيديو.. البرازيلي ليوناردو بيريرا يوقع رسميا للنصر - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. البرازيلي ليوناردو بيريرا يوقع رسميا للنصر
تعاقد نادي النصر، اليوم الجمعة، رسميا، مع البرازيلي ليوناردو بيريرا، محترف نادي الجزيرة الإماراتي، ووقع اللاعب على العقد الذي يمتد لعام واحد بنظام الإعارة.
وسيلتحق المحترف البرازيلي بمعسكر الفريق الأول المقام بدولة تركيا خلال الأيام القادمة، وسيكون ليوناردو جاهزاً للمشاركة في البطولة العربية المقررة إقامتها بمصر خلال الشهر الجاري.
وتُعد صفقة نجم الجزيرة الأولى للنصر خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعد سماح مركز التحكيم الرياضي للنصر بتسجيل اللاعبين بعد وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.
ونشرت إدارة النادي مقطع فيديو للاعب وجه فيه رسالة لجماهيره، بعد توقيعه العقد أعلن فيها عن سعادته بتواجده ضمن صفوف النصر، مبديا أمله في أن يصبح النادي مع جماهيره أبطالاً هذا الموسم.
محترف #النصر البرازيلي ليوناردو يوجه رسالة لجماهير #العالمي بعد توقيعه العقد عبر حساب #النصر في سناب شات#معاك_يانصر pic.twitter.com/5ai8fKL50w
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 14, 2017
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 9 ساعات
موفق مع العالمي
صوت الوطن[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 8 ساعات
مسكين مافي فلوس ، توقع على عقد وهمي ..!!
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 7 ساعات
اطلع منها
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
الدوري لنا ان شاء الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
عالمي
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
والنصر عالمي
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
فالكم الدوري والبطوله العربيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
النصر يستاهل يكون الوسام عليه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
بكره بيكون موعدنا على النصر
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
الامير فيصل جيب لاعبين عالمييين مثلنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
مانبي اقل من مستوانا
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
وفالك البطولات
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 5 ساعات
ان شاء الله الدوري لك يانصر
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 5 ساعات
شكله مايبشر بالخير مامن جسم ولاطول
ياحب النصر للقصار ثلاثة ارباع الفريق اقزام مافيه الا اومر هوساوي والكديش كادش
الشهري والراهب والغامدي وشايع والفريدي وعوض مجموعة السنافر
افضلهم غالب والجبرين
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 5 ساعات
تستاهل
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 5 ساعات
ليه ان شاء الله يجي منه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 5 ساعات
مبروك يا النصر
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 5 ساعات
الدوري انشاء الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 5 ساعات
اهدي الوسام الى ابو محمد وجميع الاخوة والاخوات اللي دعموني حتى وصلت له
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 5 ساعات
سنسجل ونسجل ونسجل
وأبشرك فيه أجنبي بنجيبه من نادي سدني ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 5 ساعات
الف شكر للجميع حبيناكم وحبينا نتواصل معاكم ولا كان ماوصلنا للرقم هذا
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 5 ساعات
ردي هذا على السنفور المحلي صوت الوطن
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 5 ساعات
هذا مهوب صوت الوطن صوت التعصب الزعيقي
صوت الوطن لنا كلنا
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 5 ساعات
الف الف الف مبروك الوسام🥇يا الفهد . قلت لك الليله يعني الليله .🌹🌷💐
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يبارك فيك
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 5 ساعات
يابعد حيي يانشيمورا مايجيبونه عندنا رئيس لجنة الحكام؟ له باع طويل بالتحكيم والخبرة والحنكة والعدالة
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 5 ساعات
اهيب يالفهد وش اللي يبرق عندك ههههه
مبروك منك الدراهم ومنها الوغدان