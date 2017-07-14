الرائد والفيصلي يرغبان في ضم المصري ميدو جابر - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر صحفية، عن تلقي صانع الألعاب المصري ميدو جابر، لاعب الاهلي المصري، عروضا شفهية من إدارة ناديي الرائد والفيصلي السعودي، إذ يرغب النادي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت المصادر، إلى أنه إضافة إلى عروض الناديين السعوديين، تلقّى اللاعب عرضا من ناديه السابق، مصر المقاصة والذي طلب استعارته من الأهلي المصري.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر ” 22 ” عاما قد وقّع لصالح الأهلي في العام الماضي، وقام بتقديم مستويات جيدة مع الفريق.