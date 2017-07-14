 الرائد والفيصلي يرغبان في ضم المصري ميدو جابر - صحيفة صدى الالكترونية

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الرائد والفيصلي يرغبان في ضم المصري ميدو جابر

الرائد والفيصلي يرغبان في ضم المصري ميدو جابر
ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر صحفية، عن تلقي صانع الألعاب المصري ميدو جابر، لاعب الاهلي المصري، عروضا شفهية من إدارة ناديي الرائد والفيصلي السعودي، إذ يرغب النادي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت المصادر، إلى أنه إضافة إلى عروض الناديين السعوديين، تلقّى اللاعب عرضا من ناديه السابق، مصر المقاصة والذي طلب استعارته من الأهلي المصري.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر ” 22 ” عاما قد وقّع لصالح الأهلي في العام الماضي، وقام بتقديم مستويات جيدة مع الفريق.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 8 ساعات

معليك بس الوكيل يبي يشعلها بين المتنافسين

[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات

يلعب على الحبلين

[ عدد التعليقات: 5254 ] نشر منذ 3 ساعات

🤔والله إنك خطير ي ميدو ، أثنين يبغونگك!

أنا و قلبي💖

خمييتگك🤣🤣🤣

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