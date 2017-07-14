بالصور.. التعاون يصل تركيا لإقامة المعسكر الإعدادي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وصلت بعثة فريق التعاون الجمعة إلى تركيا، لإقامة معسكره الإعدادي، الذي يمتد لـ 16 يوماً، في منتجع فنار بخشة.

ويخوض التعاون خلال المعسكر، عدداً من المباريات الودية، وضمت البعثة 23 لاعباً، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وتخلف عن المعسكر المصري مصطفى فتحي، لاعب الفريق الجديد، ومن المنتظر أن يلتحق بالبعثة الثلاثاء المقبل .

يذكر أن التعاون خاض مباراة ودية قبل التوجه إلى تركيا، حين واجه الباطن في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي ” 3-3 ” .

