ناد رياضي بألمانيا يساعد اللاجئين على احتراف كرة القدم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

دأب ناد رياضي في بون الألمانية، على تدريب بعض اللاجئين القاصرين المقيمين في أحد المخيمات القريبة، لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع الألماني، بعضصهم يطمح أن يصبح محترفاً.

وفي نوفمبر 2015 عندما دعا المدرب شتيفان إيبلنغ بعض الشباب اللاجئين من إحدى المخيمات المجاورة لناديه في منطقة في جنوب مدينة بون، ليتدربوا مع ناديه، ولكن لم يكن يدرك أن غالبيتهم لا يملكون أحذية رياضية، فهي باهظة الثمن ولا يستطيع غالبية اللاجئين شراؤها.

قام المدرب بتأمين الملابس والأحذية الرياضية لجميع لاعبيه ليلعب فريقه المختلط من اللاجئين والألمان كل يوم ثلاثاء، بدون أن يكون أحد منهم حافي القدمين، وفي هذا السياق يقول: قمنا بجمع المال في إحدى المدارس المجاورة من أجل المستلزمات الرياضية للاجئين.