" صحة الطائف " تركز على الخدمات العلاجية والوقائية والتوعوية في سوق عكاظ - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

تشارك الشئون الصحية بالطائف في فعاليات سوق عكاظ لهذا العام من خلال انشاء مركز اسعافي متنقل يحتوي على اسرة للكشف وعيادتين وصيدلية ,وعيادة اسنان متنقلة ,وعيادة للمشورة الطبية للرد على الاستفسارات فيما يتعلق ببعض الامراض,وسيارتين اسعاف بشكل يومي للنقل الاسعافي ,اضافة الى تزويد المواقع بشبكة اتصالات لاسلكية ,خدمات اخرى متنوعة .واشار مدير ادارة الطوارئ.

والازمات المشرف على مشاركة الشئون الصحية في السوق /سعيد الزهراني ان ه تمت المشاركة في اول ايام الافتتاح ب7سيارات اسعاف بكامل تجهيزاتها وكوادرها ,ويبلغ عدد المشاركين في خدمة زوار سوق عكاظ 45 شخصا مابين اطباء وممارسين صحيين ,لافتا ان مدير الشئون الصحية بالطائف الصيدلي صالح بن سعد المؤنس وجه بتقديم افضل الخدمات لزوار سوق عكاظ والعاملين فيه باعتباره واجهه مهمة ,موضحا ان الاستعداد لسوق عكاظ بدأ مبكرا وسيستمر العمل حتى اغلاق السوق.واضاف ان المركز الاسعافي المتنقل يستقبل الزوار اعتبارا من بعد صلاة العصر يوميا وحتى منتصف الليل,وروعي في اختيار المكان قربه من الجاده ,متوسطا الاسر المنتجة باعتبار ان ذلك يخدم الزوار بشكل كبير.

ودعا الزوار الى عدم التردد في مراجعة المركز في حالة الحاجة والاستفادة من عيادة الاسنان للكشف على الاطفال والتأكد من سلامة اسنانهم ,حيث ان العيادة المتنقلة مجهزة بالكامل ويقوم عليها اطباء متخصصين في هذا المجال ,كما ان عيادة المشورة المتنقلة من الممكن ان تقدم خدمات توعوية عن بعض الامراض ويعمل فيها كوادر نسائية ورجالية .وقال ” الزهراني ” : ان صحة الطائف الطائف حرصت هذا العام على ادخال خدمة صحة البيئة من اجل العمل على مراقبة مايقدم من خدمات مختلفة تحتاج الى الوقوف عليها من اجل الاصحاح البيئي,كما تم ادخال خدمة الطب الوقائي ممثلة في مركز المشورة المتنقل.

من جهته اوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي ان صحة الطائف عمدت الى اطلاق فرق ميدانيه داخل سوق عكاظ مهمتها مراقبة الوضع الصحي والبيئي للاغذيه المقدمه داخل السوق مضيفا ان صحة البيئة تعمل من خلال 7 فرق ميدانيه على متابعة الوضع الصحي والبيئي داخل السوق واخضاع الاغذيه والمياه للمعاينه المخبريه والتحليليه ومراقبة الصحه العامه بشكل عام داخل السوق الى جانب العديد من الخدمات الصحيه التي تنفذها الصحه داخل السوق .