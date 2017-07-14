 وثائق ويكيليكس: القاعدة وطالبان يحصلان على المال من قطر - صحيفة صدى الالكترونية

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وثائق ويكيليكس: القاعدة وطالبان يحصلان على المال من قطر

وثائق ويكيليكس: القاعدة وطالبان يحصلان على المال من قطر
واشنطن(صدى):

كشفت إحدى وثائق وزارة الخارجية الأمريكية، التي تم تسريبها على موقع ” ويكيليكس ” ، أن تنظيمي ” القاعدة ” و ” طالبان ” الإرهابيين يستخدمان قنوات معينة بقطر للحصول على المال.

وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية كشفت في وقت سابق، عن وثائق تم تسريبها أثبتت نقض قطر لاتفاقاتها ودعمها وتمويلها للإرهاب.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 9 ساعات

اوك درينا

[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 8 ساعات

واجد الشهود والدلائل والقرائن ,,

,, ولا فيه مايدعو للشك ، بأن النظام القطري شر مستطير على العالم ، واثبتت الدلائل بأنهم اداة بيد إيران ,,

[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 8 ساعات

صحيح

[ عدد التعليقات: 1640 ] نشر منذ 8 ساعات

شي اكيد
اغلبية الاشرطة التي كانت تعرض على قناة الجزيره كانتت مسجلة بصوت اسامه بن لادن
السؤال المهم : كيف وصلت قناه لأسامه بن لادن وتجري معه حوار مسجل بينما هناك استخبارات عالميه لم تتمكن من الوصول اليه من السي اي ايه وISI?

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