وثائق ويكيليكس: القاعدة وطالبان يحصلان على المال من قطر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشفت إحدى وثائق وزارة الخارجية الأمريكية، التي تم تسريبها على موقع ” ويكيليكس ” ، أن تنظيمي ” القاعدة ” و ” طالبان ” الإرهابيين يستخدمان قنوات معينة بقطر للحصول على المال.

وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية كشفت في وقت سابق، عن وثائق تم تسريبها أثبتت نقض قطر لاتفاقاتها ودعمها وتمويلها للإرهاب.