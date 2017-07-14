⁠⁠⁠⁠⁠مصرع قيادي بالحرس الثوري على يد فصائل سورية - صحيفة صدى الالكترونية

مصرع قيادي بالحرس الثوري على يد فصائل سورية
قتل القيادي في صفوف الحرس الثوري الإيراني بهرام مهرداد؛ خلال اشتباكات مع الفصائل السورية.
وقال موقع ” شهيد نيوز ” الإيراني أن القيادي في صفوف الحرس الثوري، قتل بعد معارك مع الثوار في سوريا دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
و ارتفع عدد قتلى الحرس الثوري والميليشيات الشيعية التابعة له في سوريا الى أكثر من 10 آلاف شخص منذ التدخل الإيراني إلى جانب نظام بشار الأسد قبل 6 سنوات،وفق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29512 ] نشر منذ 22 دقيقة
العقبى لطاغوتهم خامنئي ، بإذن الله ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 20 دقيقة
باذن الله