⁠⁠⁠⁠⁠مصرع قيادي بالحرس الثوري على يد فصائل سورية - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

قتل القيادي في صفوف الحرس الثوري الإيراني بهرام مهرداد؛ خلال اشتباكات مع الفصائل السورية.

وقال موقع ” شهيد نيوز ” الإيراني أن القيادي في صفوف الحرس الثوري، قتل بعد معارك مع الثوار في سوريا دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

و ارتفع عدد قتلى الحرس الثوري والميليشيات الشيعية التابعة له في سوريا الى أكثر من 10 آلاف شخص منذ التدخل الإيراني إلى جانب نظام بشار الأسد قبل 6 سنوات،وفق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.