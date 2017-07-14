 ⁠⁠⁠⁠⁠مصرع قيادي بالحرس الثوري على يد فصائل سورية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 14

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. ⁠⁠⁠⁠⁠مصرع قيادي بالحرس الثوري على يد فصائل سورية

⁠⁠⁠⁠⁠مصرع قيادي بالحرس الثوري على يد فصائل سورية

⁠⁠⁠⁠⁠مصرع قيادي بالحرس الثوري على يد فصائل سورية
طهران(صدى):

قتل القيادي في صفوف الحرس الثوري الإيراني بهرام مهرداد؛ خلال اشتباكات مع الفصائل السورية.

وقال موقع ” شهيد نيوز ” الإيراني أن القيادي في صفوف الحرس الثوري، قتل بعد معارك مع الثوار في سوريا دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

و ارتفع عدد قتلى الحرس الثوري والميليشيات الشيعية التابعة له في سوريا الى أكثر من 10 آلاف شخص منذ التدخل الإيراني إلى جانب نظام بشار الأسد قبل 6 سنوات،وفق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

 


الوسوم:, , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29512 ] نشر منذ 22 دقيقة

العقبى لطاغوتهم خامنئي ، بإذن الله ,,

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 20 دقيقة

باذن الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *