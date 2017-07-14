محو أمية 1564 مواطن ومواطنة جنوبي حائل - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

نجحت وزارة التعليم في محو أمية أكثر من 1564 مواطن ومواطنة في قطاع عماير المرير والحائط والسليمي جنوبي حائل.

وتواصل الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية للكبار في عماير المرير والحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية للكبيرات بقطاعي الحائط والسليمي جنوبي حائل فعالياتها حتى الرابع من ذي الحجة القادم إقبالا متزايدا من قبل الدارسين والدارسات ممن تجاوزوا السن النظامية للتعليم.

ووصل عدد الدارسين والدارسات في مراكز الحملتين اكثر من 1564 دارس ودارسة بواقع 773 دارس و 791 دارسة في مراكز الحملتين والتي بلغت 17 مركزًا للنساء موزعة على قطاعي الحائط والسليمي و11 مراكز للرجال في قرى ” عمائر المرير والمغار وأبله و صفيط و الدابية والعرادية والخفيج وأبا الصبان وبدع بن خلف وأم شعاري ” .