تيلرسون: الحل النهائي للأزمة الخليجية سيأخذ وقتاً - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

طرح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عدة وثائق خلال زيارته للكويت والسعودية وقطر مرتين، التقى خلالها وزراء خارجية المملكة ومصر والبحرين والإمارات وقطر،تحدد بعض الطرق التي يمكن من خلالها إحراز تقدم.

وقال” تيلرسون ” في تصريحات للصحفيين إن بعض الجوانب الخلافية بين الأطراف معقدة؛ مما يجعل الحل النهائي والدائم يأخذ وقتاً؛ مضيفاً أن الدول الأربع مهمة بالنسبة للولايات المتحدة من وجهة نظر أمنية، كما أن بلاده ترتبط مع الدول الأربع بعلاقات

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي ، أن المحادثات الدبلوماسية التي أجراها في الخليج قد تكون حققت إمكانيات قوية لحوار مباشر بين أطراف الأزمة، وهو ما يجب الوصول إليه في أقرب وقت؛ لكنه نبّه إلى أن إيجاد حل لما يجري قد يستغرق مدة من الزمن.