العمل تتفاعل مع مقطع شكوى مواطن في مستشفى شقراء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزار العمل و التنمية الاجتماعية أنه تم التأكد من استلام المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو يشكو تاخر استلام راتبه، جميع مستحقاته، و بانه جاري التحقق مما ذكره عن المنشأة، واتخاذ اللازم خلال 24 ساعة.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لمواطن سعودي وهو يوجه نداء لمدير مكتب العمل والعمال ولكل مسؤول يشاهد معاناته بضرورة مساعدته في إنهائها.

وذكر المواطن بأنه يعمل في مستشفى شقراء وتابع لشركة سمايا للحراسات الأمنية، ولم يستلم راتبي شهر شعبان ورمضان حتى الآن رغم دخول الإجازة ورمضان والعيد ضمن هذه الفترة، ما جعله يتداين عدة مرات حتى يتمكن من العيش هو وأبناءه.