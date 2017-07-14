العمل تتفاعل مع مقطع شكوى مواطن في مستشفى شقراء - صحيفة صدى الالكترونية

العمل تتفاعل مع مقطع شكوى مواطن في مستشفى شقراء
اكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزار العمل و التنمية الاجتماعية أنه تم التأكد من استلام المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو يشكو تاخر استلام راتبه، جميع مستحقاته، و بانه جاري التحقق مما ذكره عن المنشأة، واتخاذ اللازم خلال 24 ساعة.
وكان قد انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لمواطن سعودي وهو يوجه نداء لمدير مكتب العمل والعمال ولكل مسؤول يشاهد معاناته بضرورة مساعدته في إنهائها.
وذكر المواطن بأنه يعمل في مستشفى شقراء وتابع لشركة سمايا للحراسات الأمنية، ولم يستلم راتبي شهر شعبان ورمضان حتى الآن رغم دخول الإجازة ورمضان والعيد ضمن هذه الفترة، ما جعله يتداين عدة مرات حتى يتمكن من العيش هو وأبناءه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 9 ساعات
لازم مقاطع عشان تتغير الامور اتقو الله في الناس
M-512[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 8 ساعات
اكبر مثال على فساد الشركات وتلاعبهم بعقولنا احنا ياطالبين الوظائف المهينة ورواتبها الخسيسة انا يامكتب العمل اقسم باالله ألي رفع ال7سموات اني مقدم على شركة بفندق ببريدة مختصة بتوظيف لشركات عملاقة قبل اسبوعين قدمت السيرة الذاتية لي لهم وقالوا راح نتصل عليك ونسوي لك مقابلة وقعدت انتظر لين يوم الخميس امس وسألت الموظف ولقيتهم مسويين مقابلات ل300 شاب يوم الأربعاء وانا ماكتبوا اسمي حسبي الله عليهم واني لي 6سنوات عاطل عن العمل وبرمضان وقبله يامكتب وينك تكفى بس.
سعد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 7 ساعات
اكبر شاهد على.التلاعب وعدم الرقابه وقاحت الاجنبي اللذي اعلن عن وظائف برواتب خياليه ومشروطه لجنسيات مستثنى منها السعودي ولا تطلب مؤهلات عاليه .
وعلى عينك ياتاجر ليت الامر سرا بل على تويتر .
من امن العقوبه اساء الادب
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
ان شاء الله مع سلمان الحزم كل شي بيزين
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
وادارات كثيره بتتطور
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
والخير باذن الله بيستمر في بلدنا المبارك
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 6 ساعات
مع سلمان الحزم كل شي زين عسى ربي يحفظه تاج فوق روس الملاين .
وياللي سمعتوا كلا مي قولوا آمين يارب تحفظ خادم الحرمين .
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
امين امين امين
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
اثرك شاعر يا راعي الهوندا
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
اقصد الددسن
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
اعترف بخطأي
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 5 ساعات
ما خطيت يا الفهد كل ما جا منك حلو والأحلى راح يكون إللي جاي .
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 5 ساعات
مشكور انت بعد احد الداعمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 5 ساعات
حتى وصلنا لهذا الرقم
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 5 ساعات
الف الف الف مبروك الوسام🥇يا الفهد . قلت لك الليله يعني الليله .🌹🌷💐
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يبارك فيك وفي الجميع