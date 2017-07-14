العثور على حطام محتمل للطائرة الماليزية المفقودة - صحيفة صدى الالكترونية

أرخبيل(صدى):

أعلنت سلطات الطيران في أرخبيل المحيط الهندي أمس الخميس أنه تم العثور على حطام في سيشل يحتمل أن يكون لطائرة الخطوط الماليزية التي اختفت عام 2014.

وعثر حراس على قطعتين من حطام يشتبه أنه خاص بطائرة، بينما كانوا يضعون علامات على السلاحف والطيور في نورث أيلند، حسبما قالت شركة تنمية جزر سيشل في وقت سابق.

واختفت الطائرة من طراز بوينج 777 في الثامن من مارس 2014 بينما كانت تحلق من كولالمبور إلى بكين وعلى متنها 239 شخصا. وتم العثور على قطع من الحطام قبالة سواحل إفريقية يعتقد أنها جاءت من الطائرة.

وقال مايكل بايت المتحدث باسم شركة تنمية جزر سيشل إن أكبر قطعة من الحطام تبلغ مساحتها 30 X 120 سنتيمترا ويبدو أنها مصنوعة من الألومنيوم وألياف الكربون ويمكن أن تكون جزءا من غطاء محرك.

وذكرت سلطات الطيران المدني في سيشل في بيان أنها سترسل محققين إلى نورث أيلند لاستعادة الحطام الذي تم العثور عليه في 10 تموز/ يوليو الجاري.

وأضافت سلطات الطيران أنها ” على اتصال بالفعل مع السلطات الماليزية التي أبدت اهتماما ونتوقع أننا سنعمل معهم عن كثب ” . وأضاف البيان أنه سيتم الاتصال بأستراليا أيضا إذا ما تأكد أن الحطام جاء من طائرة.

وكان تم إيقاف عملية البحث الرسمية عن الطائرة المنكوبة ” إم إتش 370 ” التي قادتها ماليزيا وأستراليا والصين في يناير الماضي، بعد مسح حوالي 120 ألف كيلومتر مربع تحت الماء دون العثور على هيكل الطائرة الرئيسي.