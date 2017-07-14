 خلفان معلقا على استشهاد الجندي هزازي: القطيف تحتاج لأجهزة تحدد مصدر إطلاق الرصاص - صحيفة صدى الالكترونية

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خلفان معلقا على استشهاد الجندي هزازي: القطيف تحتاج لأجهزة تحدد مصدر إطلاق الرصاص

خلفان معلقا على استشهاد الجندي هزازي: القطيف تحتاج لأجهزة تحدد مصدر إطلاق الرصاص
عادل الحربي(صدى):

علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي السابق، على خبر استشهاد الجندي محمد حسين هزازي، بأن القطيف تحتاج إلى تركيب أجهزة تحدد فورا مصدر إطلاق الرصاص.

وأوضح في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الأجهزة تتيح للدوريات محاصرة المكان.. مشيرا إلى أن النظام موجود في مدينة نيويورك الأمريكية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت استشهاد الجندي أول بحرس الحدود/ محمد حسين هزازي، نتيجة تعرض دوريته لإطلاق نار من مصدر مجهول أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس بالقطيف.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29512 ] نشر منذ 20 دقيقة

صح لسانك ياابو خلفان ..

[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 9 دقائق

اقول اطلع منها يا خلفان وخلك بعيد احنا نعرف امورنا ونعرف كيف نقضي على العملاء اذناب الفرس

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