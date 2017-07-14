حقيقة تسمية " مسرح عكاظ " بإسم الأمير خالد الفيصل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة،أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، لم يوافق على تسمية مسرح سوق عكاظ باسمه.

وأضافت أنه منذ أن تولى سموه الإمارة لم ولن يقبل أن يطلق اسمه على أي منشأه أو شارع أو ما شابه ذلك في المنطقة وهو على رأس العمل.

وطالبت الإمارة من الإعلاميين تحري الدقة في نقل الأخبار، ودعتهم إلى الاستفسار من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة، وأخذ المعلومة الصحيحة من مصدرها.

وكانت إحدى الصحف المحلية الصادرة من جدة قد نشرت في عددها اليوم الجمعة تحت عنوان ” الرويشد والجوهر يصدحان على مسرح سوق عكاظ ” ؛ حيث ورد في الخبر أن الحفل أقيم على مسرح الأمير خالد الفيصل بسوق عكاظ التاريخي.