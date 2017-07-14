" واتساب " تكشف عن ميزة جديدة لهواتف الأندرويد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت شركة ” واتساب ” عن تحديث جديدا أطلقته يحمل ميزة مفيدة جدا لهواتف الأندرويد و ” iOS ” يسمح للمستخدمين بإرسال أي نوع من الملفات لبعضهم البعض، بعد أن كان يسمح فقط بإرسال ملفات الصور والصوت.

وقال موقع ” ذي نيكست ويب ” إن التحديث الجديد يتيح إرسال أي نوع من الملفات، مثل وورد وإكسل و بي دي إف وحتى الملفات المضغوطة وتطبيقات apk بالإضافة إلى الصور والفيديوهات.

وبعد التوصل بأي من الملفات المذكورة سلفا، ينشئ ” واتساب ” مجلدا في جهازك يضم كل الملفات المرسلة والمستقبلة من أجل تصفحها وإدارتها فيما بعد بسهولة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحدود القصوى لحجم الملف الذي يمكن مبادلته هي 100 ميغابايت على أندرويد، و128 ميغابايت على آيفون.