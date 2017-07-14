" واتساب " تكشف عن ميزة جديدة لهواتف الأندرويد - صحيفة صدى الالكترونية

” واتساب ” تكشف عن ميزة جديدة لهواتف الأندرويد
كشفت شركة ” واتساب ” عن تحديث جديدا أطلقته يحمل ميزة مفيدة جدا لهواتف الأندرويد و ” iOS ” يسمح للمستخدمين بإرسال أي نوع من الملفات لبعضهم البعض، بعد أن كان يسمح فقط بإرسال ملفات الصور والصوت.
وقال موقع ” ذي نيكست ويب ” إن التحديث الجديد يتيح إرسال أي نوع من الملفات، مثل وورد وإكسل و بي دي إف وحتى الملفات المضغوطة وتطبيقات apk بالإضافة إلى الصور والفيديوهات.
وبعد التوصل بأي من الملفات المذكورة سلفا، ينشئ ” واتساب ” مجلدا في جهازك يضم كل الملفات المرسلة والمستقبلة من أجل تصفحها وإدارتها فيما بعد بسهولة.
وذكرت تقارير إعلامية أن الحدود القصوى لحجم الملف الذي يمكن مبادلته هي 100 ميغابايت على أندرويد، و128 ميغابايت على آيفون.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 1 ساعة
حلو
ابو تركي[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 33 دقيقة
لكن فيه سؤال
الحاله في الواتس كيف احفظها
سواء كانت صورة أو فيديو أو صوت
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 30 دقيقة
منتاااز ☺☺☺☺
يعتمد ع نوع الجوال ي ابؤ تركي وش جوالك ! ☺☻
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 29 دقيقة
ياليت لو يطولون المده الزمنيه تبع الحاله 😊
اسؤي فديؤهات واتعب عليها وماقدر احطها بالحاله 💔😴
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 28 دقيقة
جاتك الخبيره اسوومه
ابو تركي[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 28 دقيقة
سامسونق
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13400 ] نشر منذ 27 دقيقة
الظاهر مالك الا تصورها ياابو تركي 😅
بس ما قد سمعت ان الصوت ينزل حاله ☺️
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 24 دقيقة
دانه قرات لك مهوب صعب على المتعلم رحت ادوره بس مدري وين التعليق في اي خبر
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 21 دقيقة
حلو .. اذا جالكسي s7
تضغط ازرار معينه بوقت واحد .
مثل زر ايقاف التشغيل مع زر التحكم اللي بالوسط 🌚
.. مشكلتي م اعرف اششرح ✨🙈🙈
فتحت موضوع بهالخصؤص واستفدت منه وفيه طرق ثانيه بعد
بس ابحث عنها بقوقل ..
انا بحثت عن طريقة تصؤير الشاشة وطلع لي كلشي 😁😊🚶
ابو تركي[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 19 دقيقة
دآنـــــــہہ
😂😂😂كفشتيني لييييه حراام عليكي
فيه صور معها صوت😜
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 15 دقيقة
الا ي دنو فيه صؤت .. تقدرين تحطين فديؤؤ ☺☺
ابو تركي[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 10 دقائق
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘
تعبانك معنا ياغاليه وصدق الفهد انك كفو👍
راح اطبق نفس كلامك واشوف وش النتيجه
اما التصوير سهل في الجهاز عمل سكرين بمسح اليد على شاشة الجهاز من اليمين الى اليسار
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13400 ] نشر منذ 7 دقائق
ههههههههه قولوا من البدايه فيديو ع بالي تسجيل صوتي استغربت 😍
اسفه ياابو تركي هههههه ❤️🌹
جعيفص[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 6 دقائق
يهني صار واتساب يغني عن الإيميل لكن ها يصلح كأداة توثيق زيه زي الإيميل؟ يهني لو صار خلاف بيني وبين الطرف الثاني هل أقدر أقول بكل ثقة “هاي محادثات واتساب”؟