بدء العمل في مشروع تأهيل برج مستشفى جازان الطبي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أعلنت الصحة في جازان تسليم موقع مستشفى جازان العام رسمياً للشركة المنفّذة التي بدأت في تنفيذ الأعمال التمهيدية لمشروع إعادة تأهيل البرج الطبي خلال شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن ينتهي المشروع بنهاية شهر شوال العام القادم ١٤٣٩هـ ” .

وقالت أنه تم تطبيق المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وإضافة مبانٍ ملحقة للمشروع، مع التركيز على جودة المواد المستخدمة وتطبيق تقنيات إنشائية حديثة.

وأضافت أنه بدأ العمل الفعلي في الموقع بعدد ٦٠٠ عامل؛ لضمان إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المُعَدّ لذلك، مع التأكيد على رفع تقارير دورية عن نِسَب الإنجاز واستخدام أحدث التقنيات في إنجاز المشروع.

وكان قد شهد مستشفى جازان العام حريقاً مروعاً منذ عامين راح ضحيته 25 شخص.