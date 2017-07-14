ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا مع تراجع الدولار لكنها تظل معرضة لمزيد من الخسائر قبيل بيانات اقتصادية أمريكية مهمة في وقت لاحق اليوم واجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم.

وفي الساعة 1015 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1219.50 دولار للأوقية (الأونصة). والمعدن مرتفع 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع في أكبر زيادة أسبوعية له منذ أوائل يونيو حزيران.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس آب 0.01 بالمئة إلى 1218.50 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.71 دولار للأوقية.

وتقدم البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 862.60 دولار للأوقية ويتجه لمكاسب بأكثر من اثنين بالمئة للأسبوع بأكمله. وزاد سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 907.90 دولار للأوقية.