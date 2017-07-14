فتح باب الترشح لانتخابات غرفة الخرج - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الخرج عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة اعتباراً من يوم الثلاثاء 17/10/1438هـ الموافق 11/07/2017م وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 02/11/1438هـ الموافق 25/07/2017م.

وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار الشروط والضوابط الواجب توفرها في المرشح .

و من أبرزها أن يكون سعودي الجنسية ومشتركاً في الغرفة، ولديه سجل تجاري ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة، ومسدداً اشتراكات الانتساب بانتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها،و أن تكون منشأة طالب الترشيح ” مؤسسة أو شركة ” موجودة على الطبيعة وتمارس نشاطها, كما حددت ألا يقل عمر المتقدم للترشح عن ثلاثين عاماً، وتخفض إلى 25 عاماً لمن كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية أو الصناعية.

و أن يكون المرشح قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة لمدة ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة والاستثمار تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات صلة بالأعمال التجارية والصناعية.

وشددت الوزارة على ألا يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة غرفة لدورتين متتاليتين أو جزءاَ منهما، كما أجازت الضوابط للشركات ترشيح مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب لعضوية مجلس إدارة الغرفة، على أن تتوفر في المرشح نفس الشروط الواجب توفرها، وأن يكون اسم المرشح مقيداً في السجل التجاري للشركة و موجوداً على رأس العمل ويمارس مهامه فعلياً.

ودعت لجنة الإشراف برئاسة محمد بن أحمد المالكي وعضوية عامر بن فالح العنزي ومحمد بن سعد العواد الراغبين في الترشح من التجار والصناع الذين تتوفر فيهم هذه الشروط والضوابط اللازمة التقدم بطلباتهم إلى اللجنة بمقر الغرفة الرئيس بمحافظة الخرج – طريق الملك فهد “القاعدة سابقاً”، أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] ولمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف 0115481444 تحويلة 105.