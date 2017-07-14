الشرطة المصرية تضبط متهم طعن 6 سائحات على شاطىء فندق بالغردقة - صحيفة صدى الالكترونية

الشرطة المصرية تضبط متهم طعن 6 سائحات على شاطىء فندق بالغردقة
تمكنت الشرطة المصرية من القبض على شخص قام بالتعدى على 6 سائحات من جنسيات مختلفة أثناء تواجدهم على شاطىء أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم الجمعة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية فى بيان لها، أن الحادث أسفر عن إصابة السائحات ، و تم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج.
وأضافت أنه جارى استجواب المتهم، للوقوف على دوافعه، وأبعاد الحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 1 ساعة
حاسبوه بالعدل
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 1 ساعة
مهوب صاحي
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر من الحقد والسفه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11339 ] نشر منذ 59 دقيقة
حسبنا الله عليهم هؤلاء المجرمون
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 58 دقيقة
صار القتل هين عندهم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1723 ] نشر منذ 13 دقيقة
واليوم السابع اعلن وفاه اثنتان