الشرطة المصرية تضبط متهم طعن 6 سائحات على شاطىء فندق بالغردقة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تمكنت الشرطة المصرية من القبض على شخص قام بالتعدى على 6 سائحات من جنسيات مختلفة أثناء تواجدهم على شاطىء أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية فى بيان لها، أن الحادث أسفر عن إصابة السائحات ، و تم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج.

وأضافت أنه جارى استجواب المتهم، للوقوف على دوافعه، وأبعاد الحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية.