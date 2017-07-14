 الشرطة المصرية تضبط متهم طعن 6 سائحات على شاطىء فندق بالغردقة - صحيفة صدى الالكترونية

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الشرطة المصرية تضبط متهم طعن 6 سائحات على شاطىء فندق بالغردقة

الشرطة المصرية تضبط متهم طعن 6 سائحات على شاطىء فندق بالغردقة
القاهرة(صدى):

تمكنت الشرطة المصرية من القبض على شخص قام بالتعدى على 6 سائحات من جنسيات مختلفة أثناء تواجدهم على شاطىء أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية فى بيان لها، أن الحادث أسفر عن إصابة السائحات ، و تم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج.

وأضافت أنه جارى استجواب المتهم، للوقوف على دوافعه، وأبعاد الحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 1 ساعة

حاسبوه بالعدل

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 1 ساعة

مهوب صاحي

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يستر من الحقد والسفه

[ عدد التعليقات: 11339 ] نشر منذ 59 دقيقة

حسبنا الله عليهم هؤلاء المجرمون

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 58 دقيقة

صار القتل هين عندهم

[ عدد التعليقات: 1723 ] نشر منذ 13 دقيقة

واليوم السابع اعلن وفاه اثنتان

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