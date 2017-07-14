بالصور.. الشابان فيصل وعلي يحتفلان بزواجهما بقاعة إماسي بالعرضيات - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد القرني(صدى):

في ليلة امتزجت بالفرح والسرور والبجهة آحتفل الشابان فيصل محمد عوض الحارثي وعلي محمد عوض الحارثي بقاعة إماسي بشعب بلحارث بمركز العرضية الجنوبيه بالعرضيات بزواجهما على آبنة العم مضحي معيض الحارثي وابنة العم أحمد مشني الحارثي وسط حضور الاقارب والاهل وٱصدقاء العريس وقدم العديد من محبين العريسين الهدايا والدروع لهما بهذه المناسبه.

” صدى ” تبارك للعريسين وتتمنى لهما حياه سعيده وبالرفاء والبنين .