 بالصور.. الشابان فيصل وعلي يحتفلان بزواجهما بقاعة إماسي بالعرضيات - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 14

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. أخبار المجتمع
  3. بالصور.. الشابان فيصل وعلي يحتفلان بزواجهما بقاعة إماسي بالعرضيات

بالصور.. الشابان فيصل وعلي يحتفلان بزواجهما بقاعة إماسي بالعرضيات

بالصور.. الشابان فيصل وعلي يحتفلان بزواجهما بقاعة إماسي بالعرضيات
سعيد القرني(صدى):

في ليلة امتزجت بالفرح والسرور  والبجهة   آحتفل الشابان  فيصل محمد عوض الحارثي وعلي محمد عوض الحارثي  بقاعة إماسي بشعب بلحارث بمركز العرضية الجنوبيه  بالعرضيات بزواجهما  على آبنة العم مضحي معيض الحارثي وابنة العم أحمد مشني الحارثي   وسط حضور الاقارب والاهل  وٱصدقاء العريس  وقدم العديد من محبين العريسين الهدايا والدروع لهما  بهذه المناسبه.

” صدى ” تبارك للعريسين  وتتمنى لهما حياه سعيده وبالرفاء والبنين . 


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 1 ساعة

موفقين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *