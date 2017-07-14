تقارير غربية تكشف المرشحين لخلافة البغدادي - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

ذكرت تقارير غربية أن الأسماء المرشحة لخلافة البغدادي تشمل زعيم التنظيم في ليبيا جلال الدين التونسي، وزعيم التنظيم في سوريا أبو محمد الشمالي.

وقالت وكالة ” آكي ” الإيطالية في تقرير لها أن هناك أسماء أجنبية مرشحة لقيادة داعش ، مثل فابيان كلين البالغ من العمر 37 سنة، وشقيقه جان مايكل البالغ من العمر 34 سنة، وهما فرنسيان، وكانا على اتصال بشقيق محمد مراح المسؤول عن عملية تولوز الإرهابية،لافتةً الى أن فرصهم قليلة في ذلك.

وكان تنظيم داعش قد نشر بياناً مقتضباً عبر وسائل إعلامه في مركز قضاء تلعفر غرب الموصل أكد فيه مقتل زعيمه البغداديدون إعطاء أي تفاصيل أخرى.