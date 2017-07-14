كوريا الشمالية توجه رسالة شديدة اللهجة للأمم المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

بيونغيانغ(صدى):

هددت كوريا الشمالية فى بيان رسمى، اليوم الجمعة، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات موازية إذا تم فرض عقوبات عليها في المجلس التابع للأمم المتحدة، ردا على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية في بيونج يانج في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن اختبار الصاروخ الباليستي هو ممارسة للحق الشرعي في الدفاع عن النفس ضد أي تهديد نووي من الولايات المتحدة، وفقا لما جاء على موقع سكاى نيوز.

وقالت واشنطن انها تحاول إقناع الصين وروسيا بتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن، لفرض عقوبات أكثر صرامة على كوريا الشمالية في عقب أحدث تجاربها الصاروخية.