نجل مفتي القدس يكشف أسباب اعتقال والده - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

كشف عمر حسين، نجل مفتي القدس، أسباب اعتقال والده الشيخ محمد حسين، من قبل شرطة الاحتلال، بعد أداءه صلاة الجمعة بمنطقة باب الأسباط، مؤكدا أنه إثر منع الإسرائيليين إقامة الصلاة في المسجد الأقصى.

وقال ” عمر ” إنه بعد انتهاء صلاة الجمعة اعتدت القوات الإسرائيلية على مفتي القدس بالضرب، وسحبته من بين المصلين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والأراضي الفلسطينية، اليوم الجمعة، في البلدة القديمة من القدس، بعد ساعات من هجوم قتل فيه 3 فلسطينيين واثنان من عناصر الشرطة الإسرائيلية.

يأتي ذلك ردا على دعوة مفتي القدس لأداء صلاة الجمعة عند الحواجز العسكرية، ردا على منع السلطات الإسرائيلية إقامة الصلاة في المسجد الأقصى، للمرة الأولى منذ 50 عاما.

وقتل ثلاثة شبان فلسطينيين شرطيين إسرائيليين، وأصابوا آخر بالقدس القديمة، قبل أن يتم تصفيتهم برصاص قوات الاحتلال، التي لاحقتهم في باحات المسجد الأقصى.