مفتي مصر: الإرهابيون يسعون لإثبات وجودهم بعد الضربات الأمنية الناجحة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أدان مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت أحد الأكمنة الأمنية بمركز البدرشين في الجيزة، صباح اليوم الجمعة؛ و أسفرت عن استشهاد 5 من أفراد الشرطة المصرية.

وأكد المفتي، في بيان له اليوم الجمعة، أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى بكل جهدها لإثبات وجودها بعد الضربات الأمنية الناجحة على معاقلها من قبل قوات الجيش، والشرطة في مختلف أرجاء البلاد، ما جعلهم في حالة تخبط وهياج حتى يثبتوا لأتباعهم أنهم ما زالوا موجودين، ولكنهم إلى زوال لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم “ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ” صدق الله العظيم.

وأضاف علام، أن “ المصريين جميعاً ماضون قدماً دون توان في طريق محاربة التطرف والإرهاب، واجتثاث هؤلاء المجرمون الذين لا يقربون في أحد إلاً ولا ذمة، ويسعون في الأرض فساداً ” .

وتوجه مفتي مصر، بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعياً الله أن ينزلهم منازل الأبرار ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ البلاد والعباد من شرور المجرمين.