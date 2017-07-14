الكويت والبحرين يتضامنان مع مصر ضد التهديدات الإرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إدانة بلاده الشديدة للهجوم الذي تعرضت له الشرطة المصرية بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل 5 من عناصرها .

وقال جلالته أن مثل هذه الأفعال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، وكما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ببرقيتي تعزية مماثلتين للرئيس السيسي.

وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي، مؤكدة تضامن المملكة مع مصر ضد الإرهاب والتطرف وتأييدها التام لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة التنظيمات الإرهابية والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).

وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والذي يؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتعزيز الجهود الرامية إلى استئصال هذه الظاهرة الخطيرة من جذورها وردع كل من يدعمها أو يمولها من دول وكيانات وأفراد.