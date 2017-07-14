حسن معاذ يُشعل غضب الأهلاوية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

حالة من الغضب عمت على الجماهير الأهلاوية وعلى إدارة النادي بعد تأخرها في حسم أمر الثلاثي الأجنبي، و كان أمام الإدارة الكثير من الوقت للتفاوض، لاسيما أن رئيس النادي السابق أحمد المرزوقي قدم استقالته منذ ما يقارب الشهر والنصف، وزاد من غضب الجماهير عدم الاستفادة من خدمات اللاعب الدولي حسن معاذ، في صفقة انتقال حر، بعد توقيعه مخالصة مع ناديه، وهي التي سعت له سابقا مقابل 19 مليونا، بالإضافة لحاجة دفاع الفريق للاعب وخبرته؛ لاسيما أن النادي تنتظره العديد من المشاركات الخارجية، والمحلية، واحتمال صدور قرار من الفيفا بإيقاف الظهير الحالي سعيد المولد.

من ناحية أخرى، كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد فاز بأولى مبارياته الودية أمام فريق ستانيش النمساوي، بنتيجة كبيرة قوامها 12 هدفا مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم خلال المعسكر الخارجي الذي تحتضنه النمسا؛ حيث لعب المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف اللقاء بعدد من العناصر، ومنح الفرصة لأغلب اللاعبين خلال شوطي المباراة.

جاءت أهداف اللقاء عن طريق عمر السومة، وحسين المقهوي، وسلمان المؤشر، ومهند عسيري، وعبدالفتاح عسيري بواقع هدفين لكل منهم، وسعيد الربيعي، ومصطفى بصاص.