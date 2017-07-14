القحطاني: بدأنــا الإعداد للموسم المقبل من خـلال المعسكر الحالي في النمسا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، ياسر القحطاني،إن تجديد عقده مع الهلال لموسم واحد، أمر طبيعي، مشدداً على أنه مرتبط بعقد أزلي مع الهلال، ولا يمكن أن يلعب لناد آخر.

وأضاف في تصرحيات صحفية: ” تمديد عقدي مع الهلال يعد أمرا طبيعياً، فالعقـد الأزلي مستمر، والحمدلله أولاً وأخيراً على هذه الخطوة التي أتمنى أن تكون إيجابية جدا لي وأقدم كل ما أستطيع للنادي خلال الفترة المقبلة، والله يجعلها سنة خير وأفراح على جميع الهلاليين ” .

وتابع: ” بدأنــا الإعداد للموسم المقبل من خـلال المعسكر الإعدادي الحالي في النمسا، وسنسعى أن يكون الموسم المقبل حافلاً بالبطولات بشكل أكبر، ونقدم خلاله مستويات ونتائج أفضل من الموسم الماضي ” .

وشدد قائد الهلال على أن فريقه يمتلك أسماء محلية وأجنبية على قدر عال من المستوى، وقادرة على تحقيق آمال وتطلعات جماهير الهلال، وتابع: ” كوكبة النجوم التي يضمها الفريق حاليا ستساهم في تحقيق الأهداف المطلوبة في ظل أن اللاعب البديل لا يقل عن الأساسي نظراً لوجود مجموعة متكاملة من النجوم والمزيج بين اللاعبين الشباب ولاعبي الخبرة ” .

وقدم القحطاني شكره لمجلس إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد، والجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز على ثقتهم به بعد إنهاء ملف تمديد عقده لمدة موسم واحد، ولجماهير الهلال على وقفتهم ودعمهم له.