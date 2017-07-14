السفارة الألمانية بالقاهرة تفضح كذب الجزيرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

فضحت السفارة الألمانية في القاهرة الأكاذيب التي بثتها قناة الجزيرة القطرية و ادعت خلالها تحذير المانيا لمواطنيها من السفر لمصر لاحتياطات أمنية.

وأوضحت السفارة في تعليق لها على صفحتها الرسمية على موقع تويتر “ أنه بالإشارة للتقارير الصحفية الجارية، توضح السفارة أنه لم يحدث تغيير كبير بنصائح سفر المواطنين الألمان لمصر مؤخراً ” .

وأشارت السفارة إلى أنه لا توجد تحذيرات ضد السفر لمصر بأسرها بل إلى مناطق محدودة في البلاد.

وتقدم الخارجية للمواطنين الألمان إرشادات السفر بكافة أنحاء العالم.

وكشف دبلوماسي مصري أن السلطات الألمانية لم تحدث أي تغيير في ارشادات السفر لمواطنينها خلال الأسابيع الأخيرة، ولم تحدث المعلومات المتاحة فيما يخص السفر الا بمعلومة تجديد فترة الطوارئ في مصر وهو ما استغلته قناة الجزيرة القطرية وبثت خبر عن تحذير المانيا لمواطنيها من السفر لمصر لاحتياطات أمنية.