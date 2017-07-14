" الهلال " يحسم صفقة " الحبسي " خلال ساعات " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

من المنتظر خلال الساعات المقبلة أن يعلن إدارة نادي الهلال عن صفقة التعاقد مع الحارس العماني علي الحبسي، وينتظر النادي وصول وكيل أعمال اللاعب اليوم الجمعة إلى العاصمة الرياض لإنهاء كافة إجراءات الانتقال بمقر النادي مع الرئيس، الأمير نواف بن سعد، على أن يحضر الحبسي لاحقاً بعد إنهاء جميع ارتباطاته العائلية من أجل التوقيع رسمياً والمغادرة مباشرةً للانخراط بمعسكر الفريق التحضيري للموسم المقبل المقام بالنمسا.

يذكر أن الحبسي اقترب من ارتداء شعار نادي الهلال لمدة 3 مواسم مقبلة بقيمة عقد تصل إلى 21 مليون ريال بواقع 7 ملايين ريال للموسم الواحد، بخلاف مليون ونصف المليون ريال لناديه ريدينغ الإنجليزي، وسيكون رابع اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا، ومن المنتظر إعلان نادي الهلال رسمياً عن الصفقة خلال اليومين المقبلين، بعدما اتفق المفاوض الهلالي مع الحارس الشهير على كافة البنود، حيث سيلتحق الحبسي بالبعثة الهلالية بمعسكر النمسا الأسبوع المقبل.