سفير إيران في الدوحة يدير أزمة قطر خلف الكواليس - صحيفة صدى الالكترونية

سفير إيران في الدوحة يدير أزمة قطر خلف الكواليس
اجتمع السفير الإيراني في الدوحة ” محمد علي سبحاني ” ، مع رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية ” عبدالله بن ناصر آل ثاني ” ، والأمين العام لوزارة الخارجية في قطر ” حسن الحمادي ” .
وبحث خلال اللقاء سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات الإقليمية الأخر، وفقا لوكالة ” إيسنا ” الإيرانية.
كما بحَث السفير الإيراني في لقائه مع حسن الحمادي، آخر تطورات الأزمة القطرية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29512 ] نشر منذ 3 ساعات
تصفق بهم الآراء المعاديه في كل إتجاه ,,
,, دمروا انفسهم بأنفسهم ولا اسف عليهم ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات
كل شي متوقع
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 2 ساعتين
فرصة يتنتظرها المجوس من عقود ليكونو عل حدودنا
ما يدرون ان ابناء الحساء يعيدوهم ميناء بندر عباس سباحة والله
اما تميموة بن موزة فهو يعلم بأن حارة من حارات السعودية هازمتة اثنين صفر
لذلك يستعيذ من ابليس وعيال عمة المجوس ويلعن الشيطان ولا ينسى نفسة ويقر
د ماجد[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة
عيال موزه خليكم مع الفرس كما الحوثيين وسوف يعلم الذين انقلبو اي منقلب ينقلبون
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 1 ساعة
في دعثور مايثور