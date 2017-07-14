سفير إيران في الدوحة يدير أزمة قطر خلف الكواليس - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

اجتمع السفير الإيراني في الدوحة ” محمد علي سبحاني ” ، مع رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية ” عبدالله بن ناصر آل ثاني ” ، والأمين العام لوزارة الخارجية في قطر ” حسن الحمادي ” .

وبحث خلال اللقاء سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات الإقليمية الأخر، وفقا لوكالة ” إيسنا ” الإيرانية.

كما بحَث السفير الإيراني في لقائه مع حسن الحمادي، آخر تطورات الأزمة القطرية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.