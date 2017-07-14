بالفيديو.. طفلة تٌبكي الجميع بحفل زفاف شقيقتها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التوصال الأجتماعي مقطع فيديو لطفلة تغني لشقيقتها في حفل زفافها ، فتتسبب ببكاء الحاضرين.

فقد أظهر مقطع الفيديو المتداول ، فتاة وهي تغني لشقيقتها أغنية ” أختي حبيبتي ” وهي تحتضنها ما تسبب في بكاء الجميع والعروس التي ظلت تحتضن شقيقتها الصغيرة ولا تريد تركها.