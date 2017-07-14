 بالفيديو.. طفلة تٌبكي الجميع بحفل زفاف شقيقتها - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. طفلة تٌبكي الجميع بحفل زفاف شقيقتها

بالفيديو.. طفلة تٌبكي الجميع بحفل زفاف شقيقتها
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التوصال الأجتماعي مقطع فيديو لطفلة تغني لشقيقتها في حفل زفافها ، فتتسبب ببكاء الحاضرين.

فقد أظهر مقطع الفيديو المتداول ، فتاة وهي تغني لشقيقتها أغنية ” أختي حبيبتي ” وهي تحتضنها ما تسبب في بكاء الجميع والعروس التي ظلت تحتضن شقيقتها الصغيرة ولا تريد تركها.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا حليلها تحبها

[ عدد التعليقات: 11339 ] نشر منذ 2 ساعتين

اختها تبي المعرس الحين والبكى مو وقته

[ عدد التعليقات: 29512 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههه اتركي اختس ماهي بيمتس انتي وغناوتس ,,,

[ عدد التعليقات: 13400 ] نشر منذ 1 ساعة

مكياج العروس وكوشتها حلوين 😍

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههه كلن ياخذ من الخبر اللي يبيه ومن الصور مثلها

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 55 دقيقة

مسكينه حاسه انها بتبعد عنها

[ عدد التعليقات: 29512 ] نشر منذ 50 دقيقة

ماهي داريه ويش يدور خلف الكواليس يااخ الفهد ، لسى مانقط الماء … طوط طوط ….

,, انقطع الخط نأسف لهذا الإنقطاع والتكمله لكم ,,

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 47 دقيقة

مسيكينه تعبر عن خوفها من بعد وخيتها هي تفكر من ناحيتها مافكرت من ناحية اختها

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 42 دقيقة

ههههه اعجبتك يا اسوومه هههه

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