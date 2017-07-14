بالفيديو.. طفلة تٌبكي الجميع بحفل زفاف شقيقتها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. طفلة تٌبكي الجميع بحفل زفاف شقيقتها
تداول رواد ومستخدمي مواقع التوصال الأجتماعي مقطع فيديو لطفلة تغني لشقيقتها في حفل زفافها ، فتتسبب ببكاء الحاضرين.
فقد أظهر مقطع الفيديو المتداول ، فتاة وهي تغني لشقيقتها أغنية ” أختي حبيبتي ” وهي تحتضنها ما تسبب في بكاء الجميع والعروس التي ظلت تحتضن شقيقتها الصغيرة ولا تريد تركها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا حليلها تحبها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11339 ] نشر منذ 2 ساعتين
اختها تبي المعرس الحين والبكى مو وقته
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29512 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه اتركي اختس ماهي بيمتس انتي وغناوتس ,,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13400 ] نشر منذ 1 ساعة
مكياج العروس وكوشتها حلوين 😍
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه كلن ياخذ من الخبر اللي يبيه ومن الصور مثلها
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 55 دقيقة
مسكينه حاسه انها بتبعد عنها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29512 ] نشر منذ 50 دقيقة
ماهي داريه ويش يدور خلف الكواليس يااخ الفهد ، لسى مانقط الماء … طوط طوط ….
,, انقطع الخط نأسف لهذا الإنقطاع والتكمله لكم ,,
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 47 دقيقة
🙈🤣😉 طوط طوووووط
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 47 دقيقة
مسيكينه تعبر عن خوفها من بعد وخيتها هي تفكر من ناحيتها مافكرت من ناحية اختها
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 42 دقيقة
ههههه اعجبتك يا اسوومه هههه
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 40 دقيقة
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