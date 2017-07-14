فتيات يختطفن مٌدرس ويغتصبنه تحت التهديد - صحيفة صدى الالكترونية

فتيات يختطفن مٌدرس ويغتصبنه تحت التهديد
في واقعة غريبة من نوعها أقدمت مجموعة من الفتيات على اختطاف مدرس أثناء انتظاره لوصول حافلة في إحدى المحطات ، وقُمن باغتصابه في مدينة ماتشيك زيمبابوي.
وأشارت مصادر بشرطة ماتشيك ، إلى أن الفتيات عرضن عليه إيصاله بسيارتهن ، فقبل العرض وجلس في المقعد الخلفي مع ثلاث نساء بينما قاد السيارة رجل.
وعرضت إحداهن عليه شرابًا أفقده وعيه، وعندما استيقظ وجد نفسه في غرفة مظلمة مصاباً بكدمات في المنطقة الحساسة ، ولم يعثر على محفظة نقوده.
وبعد ذلك عادت اثنتان من الفتيات اللواتي كن في السيارة وطلبتا منه ممارسة الرذيلة معهما، وعندما رفض أشهرت إحداهما بوجهه مسدساً، ثم قامتا باغتصابه بشكل متكرر قبل الإلقاء به في قرية قريبة.
وتم نقل المدرس إلى المستشفى حيث تبين أنه يعاني من إصابات عديدة ، فيما ما تزال الشرطة تبحث عن الجناة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11339 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن البنات حابينه فخطفوه واغتصبوه . ما فيها مشكله
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهبن يا القشر
ابو تركي[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 2 ساعتين
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو تركي[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 2 ساعتين
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
مهمب صاحيات فيهن بلا
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
امحق حريم
الثامري[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابي افهم كيف مو قادر استوعب كيف اغتصاب الانثى معقول انها تغتصب لاكن الذكر كيف يعني
تهديد ومسدس طيب هو سلاحه كيف يقوم والمسدس على راسه
ممكن احد يشرحلي كيف
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا انت عاد يا الثامري مخمخها شوي المسدس في البدايه
بس الوضع يتغير في الغرفه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
المسدس خارج مكان المسرح
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياحبكم للتدقيق
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29512 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, انبير الحراره على الإتش ،، مفورات ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 56 دقيقة
هههههههه
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 51 دقيقة
🙈😎
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29512 ] نشر منذ 46 دقيقة
الصراحه حركاتهن محقا ,,
,, الرجال يزعلون من هاالحركة الخرقاء ,,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 44 دقيقة
بس اذا مغصوب ماعنده مانع يعني مهوب وده هههههه
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 44 دقيقة
الثامري بلاش تدقيق 🙈🤣🌚🌨
أبوفهد[ عدد التعليقات: 634 ] نشر منذ 31 دقيقة
والله البلشه فتيات يغتصبونه ياطر جيبي طراه
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 26 دقيقة
يمكن الرجل مزيون وجاز لها
وعيا يعطيها وجهه دبل تسبدها
قررت تمردغه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 23 دقيقة
ههههه يا القشرا يا روزا
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 22 دقيقة
تعوذي من الشيطان