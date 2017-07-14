بالفيديو.. علا الفارس : أنا وحدة عايفة حالي - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

كشفت الإعلامية الأردنية علا الفارس خلال بث مباشر على « سناب شات » أنها لا تستطيع أن تتزوج شخصاً أصغر منها سناً إلا إذا أحبته.

وأشارت إلى أن الحب أصبح بالنسبة إليها أمراً صعباً ، وقالت: « بس أنا صعب أحب. شبه مستحيل صار الموضوع » .

وعند سؤالها عن سر جمال شعرها، أجابت أنها تعتمد على وصفات البقدونس وعلى البيوتين.

كما لفتت إلى أنها تشعر بالملل وتابعت: « زهقانة عيشتي. أنا وحدة عايفة حالي » ، وحين أشارت إحدى المتابعات إلى أنها تبالغ في كلامها أجابت: « مش مطلوب كل حد يجي يحبنا. أنا هيك لي بيحبني أهلا وسهلا » .