بالفيديو.. علا الفارس : أنا وحدة عايفة حالي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. علا الفارس : أنا وحدة عايفة حالي
كشفت الإعلامية الأردنية علا الفارس خلال بث مباشر على « سناب شات » أنها لا تستطيع أن تتزوج شخصاً أصغر منها سناً إلا إذا أحبته.
وأشارت إلى أن الحب أصبح بالنسبة إليها أمراً صعباً ، وقالت: « بس أنا صعب أحب. شبه مستحيل صار الموضوع » .
وعند سؤالها عن سر جمال شعرها، أجابت أنها تعتمد على وصفات البقدونس وعلى البيوتين.
كما لفتت إلى أنها تشعر بالملل وتابعت: « زهقانة عيشتي. أنا وحدة عايفة حالي » ، وحين أشارت إحدى المتابعات إلى أنها تبالغ في كلامها أجابت: « مش مطلوب كل حد يجي يحبنا. أنا هيك لي بيحبني أهلا وسهلا » .
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليه تعوذي من الشيطان
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتى القرد يحب حاله
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابعدي عن التلفزيون واستتري وتزوجي وتحبين حالك كثير
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5220 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلووةة اللي يقول لها تزوجي ، حسسني أن الرجال موجودين ف السوبرماركت وتروح تنقي ولا تطلبهم ديلفري😹
يعني متى بتستوعبون إن جميع الأرزاق مكتوبة ف اللوح🤔🤔
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5220 ] نشر منذ 2 ساعتين
مفهوم « الوحدة » لايعني دائمًا إن الشخص وحيد ماحوله أحد من البشر.
الوحدة احيانًا داخل النفس حتى لو أن الشخص وسط جموع من البشر مايحس بهم.
( تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ )
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11339 ] نشر منذ 1 ساعة
دخلك على شو تنحبين يا علا ؟ مالك الا القلاف يجي يتزوجك
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 1 ساعة
لا نكون صريحين هي حلوه لو متستره كان اعرست ماردها من العرس الا موقعها والنصيب
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5220 ] نشر منذ 52 دقيقة
كما لفتت إلى أنها تشعر بالملل🤔
حبيبتي عولا شعورك بالملل شئ طبيعي جدًا وكل الناس تشعر بالملل هي كذا الحياة روتين.
ولكن إذا شعرتي بالملل مثلاً من نشاط معين تمارسينه أو مكان معين ترتادينه تقدرين تكبينه فترة وترجعين .
وحتى لو مارجعتي ماعندك مشكلة هذا إذا أنتِ لوحدك.
لكن المشكلة إذا أنقردتي ودخلتي «القفص» وكونتي أسرة ومليتي من محيط أسرتك مالك خيار
يعني بتكرفين وتشتغلين وتتحملين المسؤولية وأنتِ ماتشوفين الدرب🤐😩
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 49 دقيقة
ديم ليه انتي متشائمه كذا من جو العائله
كثير جدا من العوائل في قمة السعاده مع بعض
واذا ملت من شي ممكن يغيرون اشياء كثيره وعلى راسها السفر والتغيير في البيت والمكان
ابو تركي[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 48 دقيقة
شو هاااظ مابدها حكي😂😂😂
alfahd42
شكلك دايخ معها الحين بيجونك ناس مطفين النور ويقولون لك متخرفن😂😂😜امزح معك ياغالي
انشهد ان البنت دلوعة حييل بس لو تنتفخ شوي تطلع مُزه ولا احلى😘
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 41 دقيقة
اعععع
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5220 ] نشر منذ 41 دقيقة
ي ليييل القروشة😇
نقول تيس🐐يقول أحلبوه ، نقول له نصيب ويقول لو أنها متسترة كان تزوجت🤔
ياخي رقصات وممثلات إباحيات متزوجات.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 36 دقيقة
صحيح بس هذه مهيب راقصه هذه لو تبعد عن الظهور اعرست على طول هههههههه يا ابو تركي صحيح هي حليوه بس بوضعها هذا الرجل اللي فيه كرامه مهوب ماخذها
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13400 ] نشر منذ 36 دقيقة
ما يعجبني فيها إلا شعرها 😍
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 33 دقيقة
ههههههه
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5220 ] نشر منذ 30 دقيقة
قليل من التركيز ف تعليقي أنا ماجبت سيرة «التشاؤم»
قاعدين نتكلم عن الملل والروتين و الطفش وهالأمور الكل منها يعاني واللي بيقول لك غير كذا كذاب😛
وصلت الفكرة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 26 دقيقة
وصلت تسلمين ومن يقرا
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5220 ] نشر منذ 18 دقيقة
وعند سؤالها عن سر جمال شعرها🤔
الآن يبدأ الهياط والتميلح👇🏼
أجابت أنها تعتمد على وصفات البقدونس وعلى البيوتين😛
يعني أفهم من كذا أنك أول ماطلعتي ع الدنيا شعرك كان أكرد و ليفة وبعد أعتنيتي فيه بالبقدونس صار هالشكل🙈
ي عولا أعقلي ياماما وسوقيههها😹😂😂 كل امرأة لها طبيعة شعر تختلف عن طبيعة شعر باقي النساء وهذا الشئ خلقة سبحان الله المستحضرات اشياء مؤقتة ويعود الشعر لطبيعته.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5220 ] نشر منذ 6 دقائق
مشكلة «بعض» الحريم إنو كل مايشوفها شخص فاضي ويقعد يطقطق عليها ع طول تطير ف العجة و تصدق😹
شعرك ع بعضه لو أعده مايجي 15 شعرة ومتمغط من السراميك ووإلخ لزوم التصوير😂
بالنسبة لشكلك سبق وقلت مافيه فرق بينك وبين أخيك🙃 وهذي « نظرة خاصة » والناس أذواق.