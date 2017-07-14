مصادر تكشف دول ساعدت إيران في إنشاء مصنع صواريخ بسوريا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت مصادر في منطقة الشرق الأوسط لصحيفة ” واشنطن فري بيكون ” الأميركية، إن إيران قامت بإنشاء مصنع صواريخ بعيدة المدى في سوريا، مؤكدة أنه تم بمساعدة روسيا وكوريا الشمالية.

ونشر الموقع الأميركي نقلاً عن موقع سوري معارض، صوراً لمصنع الصواريخ وقال إن إدارة المصنع حالياً بيد الخبراء الإيرانيين بشكل كامل.

وبناء على ما نشره التقرير فإن عناصر من ” مركز البحوث والدراسات العلمية في سوريا ” ، يشارك في صناعة الصواريخ وهو المركز الذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه المسؤول الأول في صناعة السلاح الكيمياوي واستخدامه في مناطق ضد المدنيين السوريين.

وكتب المعهد الأميركي للبحوث في الإعلام ” MEMR ” : ” يقال إن المصنع الإيراني) في سوريا يقوم بإنتاج صواريخ بعيدة المدى من نوع M600 وهذا سوري مشابه لصاروخ فاتح 110 الإيراني ” .

وقال الموقع إن خبراء سلاح الصواريخ من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، يعملون في المصنع لتطوير الصواريخ السورية.

وأضاف الموقع الأميركي: ” هناك فرع للمصنع يقع في محافظة حماة، يقوم بإنتاج السلاح الكيمياوي وهو مجاور لمقر عسكري روسي في سوريا وكان فيه خبراء من كوريا الشمالية يعملون في المصنع قبل سنوات ” .