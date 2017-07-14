ياسمين الخطيب : الأجساد ليست سوى صناديق للأرواح - صحيفة صدى الالكترونية

ياسمين الخطيب : الأجساد ليست سوى صناديق للأرواح
أنتقدت ياسمين الخطيب، تعليقات الجمهور التي ركزت على جسدها دون شيء آخر، وذلك على صورها التي نشرتها مؤخرا.
حيث قالت في تغريدة على موقع ” تويتر “، الأجساد ليست سوى صناديق للأرواح، ومن يهتم بالعيون والنهود والأرادف ويغفل الذكاء وخفة الظل، كالذي يفتتن بهدية لم يرَ سوى تغليفها الأنيق ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 55 دقيقة
انقلعي قلعك الله يا صندوق
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11339 ] نشر منذ 43 دقيقة
انت ما عندك ……………….. وهذا ما يبحث عنه المعجبين بك
المعجب بك لا يحتاج الى ذكائك لانه …………………
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 39 دقيقة
هه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 37 دقيقة
نقطوك هههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 37 دقيقة
وش قايل