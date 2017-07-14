 ياسمين الخطيب : الأجساد ليست سوى صناديق للأرواح - صحيفة صدى الالكترونية

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ياسمين الخطيب : الأجساد ليست سوى صناديق للأرواح

ياسمين الخطيب : الأجساد ليست سوى صناديق للأرواح
القاهرة(صدى):

أنتقدت ياسمين الخطيب، تعليقات الجمهور التي ركزت على جسدها دون شيء آخر، وذلك على صورها التي نشرتها مؤخرا.

حيث قالت في تغريدة على موقع ” تويتر “، الأجساد ليست سوى صناديق للأرواح، ومن يهتم بالعيون والنهود والأرادف ويغفل الذكاء وخفة الظل، كالذي يفتتن بهدية لم يرَ سوى تغليفها الأنيق ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 55 دقيقة

انقلعي قلعك الله يا صندوق

[ عدد التعليقات: 11339 ] نشر منذ 43 دقيقة

انت ما عندك ……………….. وهذا ما يبحث عنه المعجبين بك
المعجب بك لا يحتاج الى ذكائك لانه …………………

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 37 دقيقة

نقطوك هههههه

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 37 دقيقة

وش قايل

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