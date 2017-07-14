ياسمين الخطيب : الأجساد ليست سوى صناديق للأرواح - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أنتقدت ياسمين الخطيب، تعليقات الجمهور التي ركزت على جسدها دون شيء آخر، وذلك على صورها التي نشرتها مؤخرا.

حيث قالت في تغريدة على موقع ” تويتر “، الأجساد ليست سوى صناديق للأرواح، ومن يهتم بالعيون والنهود والأرادف ويغفل الذكاء وخفة الظل، كالذي يفتتن بهدية لم يرَ سوى تغليفها الأنيق ” .