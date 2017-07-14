 ⁠⁠⁠⁠⁠45 مشاركا في هايكنج أبها - صحيفة صدى الالكترونية

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⁠⁠⁠⁠⁠45 مشاركا في هايكنج أبها

⁠⁠⁠⁠⁠45 مشاركا في هايكنج أبها
محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة النشاط الطلابي ـ نادي السياحة والترفيه الموسمي ـ برنامج ” هايكنج أبها ” بمنتزه المربع ، وذلك بمشاركة نحو 45 مشاركا من هواة ومحبي الهايكنج من طلاب الأندية الموسمية، وأندية الحي .

من جهته قال مدير نادي السياحة والترفيه الموسمي الأستاذ  محمد علوش، أن البرنامج يهدف إلى  نشر ثقافة ” الهايكنج ” التي تجمع بين الصحة والبيئة، وتوجيه أنظار المشاركين إليها، مشيرا إلى أنه تخلل رحلة المشي حملة للتعريف بعدد من المعالم السياحية والأثرية في المنطقة ، فيما تم تقسيم المشاركين وتحديد نقط مسار رحلة المشي ، وتوزيع أوراق تعريفيه عن رياضة الهايكنج ، وعرض حقيبة الإسعافات الأولية لتثقيف المشاركين ، وذلك بحضور مشرف الأندية الموسمية بتعليم عسير الأستاذ  مشبب القحطاني ، ومشرف نادي السياحة والترفيه الموسمي الأستاذ  سعيد عبادي.

 

 

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات

موفقين يارب

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات

شي حلو

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