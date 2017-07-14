⁠⁠⁠⁠⁠45 مشاركا في هايكنج أبها - صحيفة صدى الالكترونية

45 مشاركا في هايكنج أبها
نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة النشاط الطلابي ـ نادي السياحة والترفيه الموسمي ـ برنامج ” هايكنج أبها ” بمنتزه المربع ، وذلك بمشاركة نحو 45 مشاركا من هواة ومحبي الهايكنج من طلاب الأندية الموسمية، وأندية الحي .
من جهته قال مدير نادي السياحة والترفيه الموسمي الأستاذ محمد علوش، أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة ” الهايكنج ” التي تجمع بين الصحة والبيئة، وتوجيه أنظار المشاركين إليها، مشيرا إلى أنه تخلل رحلة المشي حملة للتعريف بعدد من المعالم السياحية والأثرية في المنطقة ، فيما تم تقسيم المشاركين وتحديد نقط مسار رحلة المشي ، وتوزيع أوراق تعريفيه عن رياضة الهايكنج ، وعرض حقيبة الإسعافات الأولية لتثقيف المشاركين ، وذلك بحضور مشرف الأندية الموسمية بتعليم عسير الأستاذ مشبب القحطاني ، ومشرف نادي السياحة والترفيه الموسمي الأستاذ سعيد عبادي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات
موفقين يارب
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات
شي حلو