⁠⁠⁠⁠⁠آل هتيلة يحتفلون بزواج علي - صحيفة صدى الالكترونية

نجران(صدى):

احتفل عمدة مدينة نجران القديمة السابق مانع بن ناصر آل هتيلة بزواج كريمته من الشاب عبدالله نجل علي آل هتيلة نائب مدير عام الإدارة العامة للزراعة بمنطقة نجران في أحد قصور الأفراح وسط حضور عدد من الوجهاء والأعيان وأقارب العروسين.

وعبر العريس عبدالله عن شكره لعمه مانع ولوالده على وقوفهما إلى جانبه إلى أن أكمل نصف دينه، متمنيا من الله التوفيق لتكوين أسرة مثالية.

الزميل عبدالله آل هتيلة مساعد رئيس تحرير عكاظ والمدير الإقليمي للصحيفة بمنطقة الرياض كان أكثر الفرحين وهو يشارك شقيقيه فرحتهما بإتمام زواج ابنهما وبنتهما.