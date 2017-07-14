بالفيديو.. " بن صبيح " يفضح دعم قطر والجزيرة لتنظيم الإخوان السري - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ” بن صبيح ” يفضح دعم قطر والجزيرة لتنظيم الإخوان السري
أكد عبدالرحمن بن صبيح، المعروف بدعمه لجماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيم السري في الإمارات العربية، إنهم تلقوا دعما كبيرا من قطر وقناة الجزيرة الذراع الإعلامي لنظام تميم.
وقال ” بن صبيح ” في مقطع فيديو له، ” قطر كانت خلفنا دائما وقناة الجزيرة قدمت لنا دورات تدريبية عبر مواقع التواصل ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29512 ] نشر منذ 3 ساعات
ايش اوضح من هذا الدليل ؟؟
,, شاهد عن مية شاهد ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات
كل يوم جديد الله يحفظك يا مملكتنا من كل خائن
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا غرابة
فالدراسات النفسية تثبت ان كل شخص يعرف بوجود نقص لدية يحاول ان يغطية بالتطاول على الآخرين
وهي بلى شك دلالة قاطعة بأن التفخ حمد وتميم بن موزوة ينقصون عن الرجال بأنهم ليسو منهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه