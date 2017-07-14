بالفيديو.. " بن صبيح " يفضح دعم قطر والجزيرة لتنظيم الإخوان السري - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أكد عبدالرحمن بن صبيح، المعروف بدعمه لجماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيم السري في الإمارات العربية، إنهم تلقوا دعما كبيرا من قطر وقناة الجزيرة الذراع الإعلامي لنظام تميم.

وقال ” بن صبيح ” في مقطع فيديو له، ” قطر كانت خلفنا دائما وقناة الجزيرة قدمت لنا دورات تدريبية عبر مواقع التواصل ” .