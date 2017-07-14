⁠⁠⁠⁠⁠الفنان محمد عبده يؤجل حفلاته لحين انتهاء عزاء الأمير عبدالرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أجل الفنان محمد عبده جميع حفلاته الغنائية، لحين الانتهاء من تقديم واجب العزاء في الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الفنان محمد عبده، عبر حسابه في ” تويتر ” : ” أتقدم بالعزاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولإخوان وأبناء فقيدنا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأعلن تأجيل جميع حفلاتي الغنائية لحين الانتهاء من تقديم واجب العزاء في الفقيد ” .

وكان الديوان الملكي أعلن أمس الخميس، وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وسيُصلى على جثمانه بعد صلاة العشاء اليوم الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.