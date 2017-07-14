بالفيديو.. فنانة سعودية تٌغير أسمها بسبب حلا الترك - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أشارت الفنانة حلا نورة أثناء حلولها ضيفة على أحد برامج قناة « الراي » الكويتية إلى أنها اختارت اسم حلا الفني لأنه غير مكرر ، فالفنانة الوحيدة التي تحمل هذا الاسم هي الممثلة المصرية المعتزلة حلا شيحا.

وأضافت أنها قررت أن تطلق على نفسها اسم حلا من دون اسم عائلة، لكنها لفتت إلى أن ظهور النجمة حلا الترك دفعها إلى تغيير اسمها وإلى إضافة الإسم الثاني «نورة» إليه.

وكشفت أنها فعلت ذلك ليتمكن الجمهور من التمييز بينها وبين النجمة الشابة.