⁠⁠⁠⁠⁠إمام المسجد النبوي: استمتاع المسلم قوامه التوازن والاعتدال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ذكر إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي في خطبة الجمعة اليوم أن الله جعل الأرض للإنسان مهادًا وفراشًا وجعل فيها مستقراً ومتاعاً إلى حين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، ومن حكم تسخير المنافع تمكين المسلم من الاستمتاع بما أحله الله، فيمتع المرء نفسه بطيبات الحياة ومتاعها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ) ، وقال تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).

وقال “الثبيتي”: استمتاع المسلم بما سخره الله تعالى من المنافع والخيرات، يبنى على مبدأ التوازن ويغذى بالاعتدال، فتعيش الفطرة فطرتها وتستمتع بما أباح الله مع إشاعة السرور والبهجة وخصوصاً في مناسبات الأعياد والأعراس.

وأضاف: المرء يثاب ويؤجر حين يمارس متع الحياة في إطار الشرع وقواعد الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَفِي بِضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: “أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلالِ كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ).

وأردف: طيب الحياة ومتعتها من صور تقديم ثواب الله لعباده المؤمنين مع ما أعد لهم يوم الدين من النعيم المقيم قال الله تعالى: (فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ).

وتابع: كلما زاد قرب العبد من مولاه وأناب إليه عاش متعة الحياة وتلذذ بها وما عند الله خير وأبقى، المتعة ثمرة العمل الصالح قال تعالى: (نْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).

وقال “الثبيتي”: أعظم جالب للمتعة لزوم الاستغفار الذي به تتحقق الخيرات والبركات، ويدفع به البلاء ويدر الرزق ونسقى من بركات السماء وتخرج لنا بركات الأرض، ونمد بأموال وبنين قال تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا).

وأضاف: المتعة في حياة المسلم لا تحدها زينة الحياة الدنيا ولا تقتصر عليها بل هي ممتدة إلى نعيم الجنة الذي ينسى كل التعب ومرارة في الدنيا، الإيمان بالله والتوكل عليه سبحانه، الصفح والعفو والتسامح غرس الفرحة في نفوس الضعفاء وقلوبهم ورسمها في عيونهم وعلى وجوههم والسعي في حوائج الناس متعة وأي متعة.

وأردف: من متعة الدنيا نعمة البنين والإخوة والأخوات فوجودهم أنس وصلاحهم غنيمة وقوة، هم زينة الحياة الدنيا وبهجتها وكمال السعادة وأساسها، وتزهو المتعة بالنفس حين يحقق المرء إنجازًا ويعمل نجاحاً ويقطف ثمرة تفوق كما يعيش أجل متعة بعد الفراغ من العبادة فيفرح في الصيام عند فطره وبالصلاة بعد أدائها وفي الحج بعد أداء النسك، وتتعمق المتعة في حياة المسلم بالرضا بالقضاء والقدر واليقين بالله تعالى في كل ما حكم وأمر.

وقال إمام المسجد النبوي: العاقل يقدر متع الدنيا بقدرها فلا يغيب عن ذهنه في أي حال موعود الله مهما بلغت زخارف الحياة وراجت قال تعالى: (وَمَا هَذِهِ الْحَيَاة الدُّنْيَا إِلَّا لَهْو وَلَعِب وَإِنَّ الدَّار الْآخِرَة لَهِيَ الْحَيَوَان لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ).

وأضاف: العاقل يحذر المتع الزائفة التي تورث الحسرة والندامة فالمعصية عاقبتها ذل وهم وألم وما زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة حفظها عليه ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه وأي حسرة أشد من متعة تورث غضب الله وسخطه قال الله تعالى: (ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ * ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) .

واختتم “الثبيتي” الخطبة بالدعاء للإسلام والمسلمين وأن يصلح أحوالهم ويقوي عزائمهم في كل مكان وأن وينصرهم بنصره، ويتقبّل شهداءهم، ويشفي مرضاهم، ويجبر كسيرهم، ويحفظهم في أهليهم وأموالهم وذرياتهم، اللهم فرج كربهم وارفع ضرهم وتولى أمرهم وعجل فرجهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين.

ودعا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يحفظ ولاة أمور المسلمين وأن يعز بهم الدين وأن يوفقهم لما فيه خير للإسلام والمسلمين، ولما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين.