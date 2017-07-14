جامعة الإمام بالرياض تتصدر معدلات القبول في العلوم الصحية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

احتلت جامعة الإمام مركز الصدارة بين جامعات منطقة الرياض من حيث معدلات القبول في مسار العلوم الصحية.

جاء ذلك عقب أن أُعلنت نتائج القبول في التخصّصات الصحية في جامعات منطقة الرياض للطلاب والطالبات، حيث شهدت هذه التخصّصات تنافساً كبيراً بين الطلاب والطالبات؛ ما جعل نسب القبول فيها مرتفعة جداً هذا العام.

وحظيت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالنصيب الأعلى في معدلات القبول، وتنافس الطلاب والطالبات بقوة على القبول في مسار العلوم الصحية فيها؛ نظراً لأنه المسار الذي يؤهل إلى كلية الطب مباشرة بعد استيفاء متطلبات اجتياز البرنامج التحضيري.

ورحبت الجامعة بالطلاب والطالبات المميزين المرشحين للقبول في مسار العلوم الصحية بها، وتمنت لهم التوفيق والتميُّز في خدمة دينهم وولاة أمرهم وبلادنا الغالية.