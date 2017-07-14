استشهاد جندي وإصابة آخر إثر تعرض إحدى دوريات حرس الحدود لإطلاق نار في القطيف - صحيفة صدى الالكترونية

استشهاد جندي وإصابة آخر إثر تعرض إحدى دوريات حرس الحدود لإطلاق نار في القطيف
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس الموافق 19 / 10 / 1438هـ ، تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس بمحافظة القطيف لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه استشهاد الجندي أول / محمد حسين هزازي ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء ، وإصابة الجندي أول / خالد معبّر حكمي ونقله إلى المستشفى .
وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية . والله ولي التوفيق.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29512 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحم من توفي ويحسن عزاء اهله ، ويشفي من اصيب ,, آمين ,,
,, لابد من احراقهم باالنار وسط تلك الأحراش المتخبين فيها ,, لا رحمهم الله من فئة فاسده باغية طاغيه ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يتقبلهم شهداء
والله يحرق قلوب من صوب عليهم ورؤسهم ويحرق قلوب اهلهم عليهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله عليكم يا ارهابيين الفسق
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 3 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحم الله شهيدنا
فهو شهيد كل الوطن وأسبغ على زميلة ثوب العافية
اما ابناء المتعة عبيد الخمينيي يجب على حكومتنا الرشيدة نزع يد الين والضرب بيد فولاذية جميع الأوكار وتسوى بالأرض بمن فيها فجميعهم خونة وابناء متعة
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
رحم الله شهدائنا ونسأله الشفاء لجرحانا
جعل الدوريات الأمنية جماعية اسلوب سيجعل مهاجمين اذناب نصر الشيطان غير قادرين على الهجوم وان حصل لن يستطيعو الإفلات
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11339 ] نشر منذ 2 ساعتين
لعنة الله على هؤلاء الكلاب اتباع المجوس
رحم الله الشهيد واشفى المصاب ان شاء الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
امين
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليهم اذناب ايران
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
امين
الخالدي[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 8 دقائق
رحمة الله العسكرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعود بن نايف ال سعود وزير الداخلية حفظة الله ورعاه
انتشر مسلحين عملاء ايران في القطيف من القتل وسرقه وتحكم في شوارع
سبب 1)تعاون الشيعة القطيف مع الاهاربين من ساكن والاكل والمال ومعلومات قبل القتل كان العسكرية اومدنيين
2)تعاون تجارة القطيف مع استخبارات إيرانيين دعم المال وتخطيط شراء الأرضي وتضيق شوارع وتوزيع على الشيعة القطيف واي الشيعة من الاحساء يعمل في الدمام اوالخبراو الجبيل او الظهران يعطى ارض والمال شرط لا يبيع اهل السنة مثل الأرض الكوثر اخذها الشيعة الاحساء في سيهات ومثل دانة الرامس في القطيف شراء تجار القطيف مثل لان توجد الأرضي مساحة 3 مليون مترا كانت اهل السنة مدينة عنك تقع بين القطيف وسيهات ثم واسط الأمير اخذها حسن نمر ثم شتكى بني خالد ثم اخذ وكيل الأمير نايف رحمة الله يسمى الارضين النايف قام حسن نمر بشراء الارضين مليارين
الواقع[ عدد التعليقات: 4721 ] نشر منذ 7 دقائق
يجب اخذ موضوع الموجس بأكثر صرامة وجدية فهم عدو السعودية الاول ونتمنى الرد الفوري عليهم