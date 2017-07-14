سلطات الاحتلال تلقي القبض على خطيب المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين(صدى):

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في القدس، اليوم الجمعة.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (من المستعربين وهم وحدة من الجيش في زي مدني) مفتي الديار المقدسية الشيخ محمد حسين بعد الاعتداء عليه عند باب الأسباط على خلفية دعواته لعدم الانصياع لقرار قوات الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى وعدم الصلاة فيه بعد العملية التي جرت صباح اليوم.

وأدى الفلسطينيون صلاة الجمعة بالقرب من باب الساهرة (أحد أبواب البلدة القديمة المؤدية إلى المسجد الأقصى) بعدما فرضت قوات الاحتلال حصارا شاملا على (الأقصى) ومدينة القدس المحتلة عقب الاشتباك المسلح الذي شهدته ساحات المسجد وأدى إلى استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين ومقتل شرطيين إسرائيليين.