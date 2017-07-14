⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. الحرارة تعجل بخروج " الكتاكيت " من البيض في البحرين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الحرارة تعجل بخروج ” الكتاكيت ” من البيض في البحرين
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مثطع فيديو للحظة خروج ” كتاكيت ” من البيض بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
ويعتبر الفيديو لحظة استثنائية، فمن المعروف أن درجات الحراة تعجل في نضوج الفاكهة، لكن هذه المرة عجلت في خروج الكتاكيت من البيض في البحرين.
فيديو متداول/ البيض "يفقس" من درجة الحرارة في #البحرين . pic.twitter.com/8E2RgOi3Z2
— أخر خبر (@LatestinKw) July 13, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29512 ] نشر منذ 4 ساعات
ياساتر ,,
,, الحراره لا تطاق ,,
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3727 ] نشر منذ 3 ساعات
😳😳😳😳😳😳😳😳😳
سعيد[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 3 ساعات
ياستير ..
الشيء هذا أولا بقدرة الله .
فلا ننسب شيء يحدث إلى الطبيعة نقول مثلا :
الحرارة تعجل بخروج كذا وكذا من البيض ..
لكن هناك عدة اسباب توفرة وبقدرة الله تخرج الفروخ او الكتاكيت او الصيصان .
ابو تركي[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 3 ساعات
هو بس بيض الدجاج😬
باقي فيه بيض 🏉🏉مستخبي طالع تقول كنه ثقاّلات سنّارة🎣 صيد السمك😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا الله لطفك
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
احذرو من الجوالات في السيارات مع الحراره والغازات والقزاز والعلب المغلقه بانواعها