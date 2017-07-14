⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. الحرارة تعجل بخروج " الكتاكيت " من البيض في البحرين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مثطع فيديو للحظة خروج ” كتاكيت ” من البيض بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

ويعتبر الفيديو لحظة استثنائية، فمن المعروف أن درجات الحراة تعجل في نضوج الفاكهة، لكن هذه المرة عجلت في خروج الكتاكيت من البيض في البحرين.