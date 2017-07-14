 ⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. الحرارة تعجل بخروج " الكتاكيت " من البيض في البحرين - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 14

    يوليو

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⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. الحرارة تعجل بخروج ” الكتاكيت ” من البيض في البحرين

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. الحرارة تعجل بخروج ” الكتاكيت ” من البيض في البحرين
نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مثطع فيديو للحظة خروج ” كتاكيت ” من البيض بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

ويعتبر الفيديو لحظة استثنائية، فمن المعروف أن درجات الحراة تعجل في نضوج الفاكهة، لكن هذه المرة عجلت في خروج الكتاكيت من البيض في البحرين.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29512 ] نشر منذ 4 ساعات

ياساتر ,,

,, الحراره لا تطاق ,,

[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 3 ساعات

ياستير ..

الشيء هذا أولا بقدرة الله .
فلا ننسب شيء يحدث إلى الطبيعة نقول مثلا :
الحرارة تعجل بخروج كذا وكذا من البيض ..
لكن هناك عدة اسباب توفرة وبقدرة الله تخرج الفروخ او الكتاكيت او الصيصان .

[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 3 ساعات

هو بس بيض الدجاج😬
باقي فيه بيض 🏉🏉مستخبي طالع تقول كنه ثقاّلات سنّارة🎣 صيد السمك😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا الله لطفك

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين

احذرو من الجوالات في السيارات مع الحراره والغازات والقزاز والعلب المغلقه بانواعها

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